الخارجية الإيرانية تدين العدوان الأمريكي على منشآت رادارية

وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة العدوان العسكري الذي ارتكبه الجيش الأمريكي الإرهابي في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت ضد منشآت رادارية ومنشآت مراقبة ساحلية في منطقة سيريك وجزيرة قشم (جنوب البلاد) وهي منشآت تضطلع بمهمة صون أمن حدود البلاد وضمان سلامة الملاحة في الممرات المائية الدولية؛ معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ في 8 أبريل 2026 (19 فروردين 1405) واعتداء عسكريا على السيادة الوطنية ووحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكدت الوزارة: إن هذا العمل، الذي يأتي استمرارا للسياسات العدائية والاستفزازية للنظام الأمريكي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعكس استخفافا كاملا من جانب الهیئة الحاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة؛ مضیفة أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قامت في إطار حقها الأصيل في الدفاع المشروع وبكل يقظة وحزم واقتدار، بالرد المناسب والفعّال على هذا الاعتداء، ولم تسمح بتحقيق الأهداف الخبيثة لمخططي هذا العدوان.

وأضافت وزارة الخارجية الإيرانية: إن تكرار أمريكا لخرق اتفاق وقف إطلاق النار يثبت مجددا أن هذا البلد لا يملك إرادة حقيقية لخفض التصعيد أو العودة إلى مسار الاستقرار، بل إن مغامراته تعرّض أمن المنطقة لمخاطر جدية، وتتحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن جميع الآثار والتبعات الناجمة عن هذه الأعمال غير القانونية، وكذلك عن أي تصعيد محتمل.

وشددت على الحق الأصيل والمشروع للبلاد في الدفاع عن نفسها استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة؛ مؤكدة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدافع بكل ما لديها من قوة وإمكانات عن سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية.

ودعت وزارة الخارجية دول المنطقة إلى الالتزام بمبدأ حسن الجوار والتمسك بالمبدأ الأساسي في القانون الدولي الذي ينص على عدم السماح لأي طرف معتد باستخدام أراضيها وإمكاناتها لتخطيط أو تنفيذ أعمال عدائية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما طالبت وزارة الخارجية الإيرانية، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن وسائر المنظمات الدولية المعنية بالتحرك الفوري والفاعل إزاء استمرار الانتهاكات الصارخة لاتفاق وقف إطلاق النار والعمل غير القانوني لأمريكا، من أجل الحيلولة دون تطبيع خروقات ميثاق الأمم المتحدة والأعمال التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

endNewsMessage1