وزیر الداخلیة الباکستانی یزور طهران الیوم لتكثيف جهود الوساطة
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من المقرر أن يصل وزير الداخلية الباكستاني اليوم إلى طهران في زيارة رسمية، في إطار الجهود الوسيطة الرامية إلى دفع مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.
ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا" عن المصدر قوله، إن "وزير الداخلية الباكستاني سيصل إلى العاصمة طهران اليوم السبت".
وتأتي هذه الزيارة بعد مشاركته في اجتماع وزراء الداخلية لمنظمة التعاون شانغهاي الذي عُقد في قيرغيزستان يومي الخميس والجمعة، حيث عقد خلاله لقاءين مع نظيره الإيراني إسكندر مؤمني.
وتُعد هذه الزيارة استمراراً للتنسيق الأمني والسياسي بين باكستان وإيران، خصوصاً في ظل التحديات الإقليمية المشتركة والتعاون ضمن الأطر الدولية متعددة الأطراف.