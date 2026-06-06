متحدث الخارجية الإيرانية في تصريح باللهجة اللبنانية: "بيترك اللي ساندو وبيمشي ورا اللي خانقو"

ويأتي تصريح بقائي بعد تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي رد فيه على اتهام الرئيس جوزاف عون لإيران باستخدام لبنان ورقة ضغط في المفاوضات مع أميركا.

وكان عراقجي​ قد أشار، في تصريح، إلى أنه "استناداً إلى تصريحات الرئيس حوزاف عون، قد يظن المرء أن إيران هي التي تحتل خُمس لبنان، وشرّدت ربع اللبنانيين، وتقصف بلاده بشكل يومي".

وقال عراقجي: "لو كان لبنان ورقة مساومة بالنسبة لإيران، لكنا توصلنا إلى اتفاق منذ زمن بعيد".

وختم عراقجي متوجها لعون بالقول: "أنقذ لبنان من عدوّك الحقيقي".

endNewsMessage1