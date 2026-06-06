عراقجي يرد على عون: إيران ليست طرفاً في معادلة لبنان.. ولو كان ورقة مساومة لتوصلنا لاتفاق منذ زمن

وأشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أن ما نُسب إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون من مواقف قد يعطي انطباعاً خاطئاً حول دور إيران في لبنان، معتبراً أن بعض هذه التصريحات «تُصوّر إيران وكأنها طرف يحتل أجزاء من لبنان أو يتسبب في معاناة شعبه بشكل مباشر».

وقال عراقجي في تصريح صحفي إن «إيران ليست في موقع من يحتل خُمس لبنان أو يشرّد جزءاً من شعبه أو يقصف أراضيه بشكل يومي»، في إشارة إلى ما وصفه بتجاهل مسؤوليات أطراف أخرى في الأزمة اللبنانية.

وأضاف الوزير الإيراني: «لو كان لبنان ورقة مساومة بالنسبة لإيران، لكان من الممكن التوصل إلى اتفاق منذ وقت طويل»، في إشارة إلى المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن.

وختم عراقجي تصريحاته بتوجيه رسالة مباشرة إلى الرئيس اللبناني قائلاً: «أنقذ لبنان من عدوّه الحقيقي»، دون أن يوضح تفاصيل إضافية حول المقصود بهذه العبارة.

وتأتي هذه التصريحات في سياق رد إيراني على مواقف سابقة للرئيس اللبناني اتهم فيها طهران باستخدام لبنان كورقة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.

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