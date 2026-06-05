اللواء رضائي: المشكلة الأساسية في المفاوضات هو ترامب نفسه

وفي مقابلة مع قناة CNN الأمريكية، قال اللواء رضائي "أدركنا خلال هذه الحرب أن مسار الثورة الإسلامية صحيح، ولو لم يكن كذلك لكانت الهزيمة حليفنا في هذه الحرب. كما كشفت هذه الحرب أن عصر الحروب التقليدية آخذ في الانتهاء، وأن الحرب غير المتماثلة المقترنة بالابتكار والإبداع هي الأكثر تأثيراً اليوم. ومن ناحية أخرى، أدرك الجميع الآن أن أمريكا أصبحت نوعاً من المستعمرات لإسرائيل".

*التخصيب

وعن سؤال حول برنامج التخصيب الإيراني، قال: "لقد تصرفنا في مسألة التخصيب بشكل كامل ضمن القوانين الدولية ومعاهدة حظر الانتشار النووي (NPT). وقد توصلنا إلى الاتفاق النووي مع مجموعة 5+1، ثم مزقه ترامب. لذا فنحن الآن نشك بشدة في إصرار ترامب على تفكيك البرنامج النووي، ولا نثق مطلقاً في أي اتفاق نووي مع ترامب، ولن نجري أي مفاوضات حالياً في المسألة النووية".

وعن سؤال "هل إيران هي المسؤولة عن إطالة أمد المفاوضات؟"، قال: "الكرة الآن في ملعب أمريكا، وترامب هو المشكلة الأساسية في المفاوضات. إنه يتحدث في جو من الغموض، وهذه الطريقة هي أسلوبه بحسب اعترافه هو نفسه، لكنها لا تجدي مع إيران. يجب أن يتحدث بوضوح. ومن ناحية أخرى، يسود جو من انعدام الثقة الشديد المفاوضات. المفاوضات الآن في طريق مسدود، وترامب هو من يجب أن يكسر هذا الجمود".

*الافراج عن الاصول المجمدة

ورداً على تصريح مراسل CNN بأن "ترامب يدعي أنه ينتظر رد إيران"، أكد اللواء رضائي: "لقد أعلنت إيران بوضوح: أفرجوا عن الأصول المجمدة، لكن الأميركيين يقدمون ردوداً غامضة، وهم من يجب عليهم إزالة الغموض. هذا الموضوع هو اختبار لبناء الثقة لإثبات الحد الأدنى من المتطلبات في المفاوضات، خاصة أن هذه الأصول ملك لإيران وليست ملكاً لأمريكا".

*مضيق هرمز

ورداً على سؤال لمراسل CNN بـ"عدم موافقة أمريكا على تحصيل أي رسوم في مضيق هرمز"، أكد: "مضيق هرمز ملك لإيران وعُمان، وإدارة المضيق تقع على عاتقنا، لذا يجب أن نتحصل على الرسوم البيئية ورسوم خدمات العبور. هل يتوقع الأميركيون أن ندفع تكاليف عبور السفن من ضرائب الشعب الإيراني؟".

وعن سؤال "ما مدى خطورة الوضع الحالي في الخليج الفارسي؟"، أوضح القائد الاسبق لحرس الثورة الإسلامية: "مضيق هرمز ليس خطراً على التجارة، لكنه خطر على انعدام الأمن وحشد الجيوش. وأمريكا هي التي جعلت هذه المنطقة خطراً، وإذا واصلت أمريكا هذا النهج فسوف تتعرض لهزيمة قاسية. لذا فأمريكا هي التي تغامر وتخلق الحروب والاشتباكات".

*المفاوضات

ورداً على سؤال "هل ان فرصة التوافق أكبر اليوم أم استئناف الحرب مجدداً؟"، أجاب اللواء رضائي: "هذا يعتمد على أمريكا، وهم يعلمون بالطبع أن كلفة المفاوضات أقل بكثير بالنسبة لهم من الحرب. وإذا أرادوا القيام بعمل عسكري مجدداً، فسيدخلون في نفق مظلم لا نهاية له".

ورداً على سؤال وهو أنه "نظراً لتهديد ترامب للبنية التحتية الإيرانية، فإن هذه الحرب ستكون كارثية على إيران"، حذر رضائي: "إذا استمرت الحرب واستمر الحصار، سنجر الحرب إلى ما وراء المنطقة، من المحيط الهندي إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب والبحر الأبيض المتوسط، وسيكون هذا سيئاً جداً لأمريكا".

ورداً على سؤال "بالنظر إلى الاشتباكات في الأيام القليلة الماضية والهجوم على مطار الكويت، ما هي رسالتكم للجيران؟"، أوضح اللواء رضائي: "ادعاء الهجوم الإيراني على مطار الكويت كذب، لقد هاجمنا القاعدة الأمريكية في الكويت رداً على الاعتداء الأمريكي. كما حدث خلال الحرب، فرغم أن بعض جيراننا وضعوا كامل أراضيهم تحت تصرف عدونا، إلا أن إيران هاجمت فقط القواعد والمصالح الأمريكية في هذه الدول، وراعت الجوار والأخوة".

*لقاء ترامب مع قائد الثورة لن يحدث

ورداً على سؤال "أعلن ترامب أن لقاءه بقائد إيران سيكون مصدر فخر له، فهل هذا ممكن؟"، قال اللواء محسن رضائي: "مثل هذا الأمر لن يحدث".

ورداً على سؤال "ما هي رسالتك إلى ترامب؟"، قال: "يجب على ترامب أن يقرر بشكل مستقل عن "إسرائيل"، وأن يفرج عن حقوقنا وأصولنا المجمدة، ويرفع الحصار، فهذا يمكن أن يفتح باب المفاوضات. لذا يجب أن يتنازل عن مصالحه الشخصية ويفكر في مصالح الشعب الأمريكي، وآمل أن يمتلك الشجاعة للقيام بذلك".

*هوة عميقة بين ايران واميركا

ورداً على سؤال "هل ستتعاون إيران وأمريكا في المستقبل؟"، أجاب عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام: "هناك هوة عميقة بين إيران وأمريكا، وأمريكا دائمة العرقلة ونكث العهود، وتحافظ على تشويه الأجواء بين البلدين".

*قوة ايران ليست فقط في الصواريخ والمسيّرات

وفي الختام، رداً على سؤال "نظراً لأنه في الحرب الأخيرة، اعتمدت أمريكا على قواتها الجوية والبحرية، بينما اعتمدت إيران على قواتها الصاروخية وطائراتها المسيرة، فهل برأيك سيستمر هذا النمط في حرب محتملة أخرى أم ستتغير الاستراتيجيات؟"، قال اللواء رضائي: "قوتنا ليست فقط الصواريخ والمسيّرات، وكنا ننتظر الدخول البري الأميركي ليرى العالم القوة الحقيقية لإيران، لأن قواتنا البرية قوية جداً أيضاً".

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