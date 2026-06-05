مدمرتان أمريكيتان تتراجعان من بحر عمان نحو المحيط الهندي بعد إطلاق الجيش الإيراني صواريخ باتجاههما

فقد اصدرت العلاقات العامة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بياناً اليوم الجمعة جاء فيه: "في إطار استمرار عمليات التصدي للأعمال الخبيثة والمضايقات البحرية وقرصنة السفن التجارية والناقلات النفطية من قبل القوات البحرية للجيش الأمريكي الإرهابي، وبعد إطلاق الصواريخ التحذيرية من نوع 'قدير'، وكذلك الطائرات الهجومية المسيرة الجديدة من طراز 'الشهيد دانا' التابعة للقوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، غادرت المدمرتان المعتديتان DDG_103 و DDG_87 بحر عمان متجهتين نحو المحيط الهندي".

وتابع البيان: "إثر هذه العملية وما سبقها من عمليات في الأيام الماضية، لم تقتصر النتيجة على مغادرة المدمرات الأمريكية الصهيونية المعادية، التي كانت تعمل ضمن مجموعة حاملة الطائرات'جورج دبليو بوش' وقوة المهام البحرية الإرهابية الأمريكية كعامل مسبب للمضايقات والإخلال بالتجارة والأمن البحري في المنطقة، بل أُجبرت أيضاً المدمرة الهجومية البرمائية الحاملة للمروحيات 'تريبولي' على مغادرة بحر عمان".

وأكد مركز القيادة والتحكم العملياتي للقوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في هذا البيان على ضرورة توقف العدو الأمريكي الصهيوني عن اللصوصية والأعمال الشريرة البحرية، مشددا أنه "على الرغم من ابتعاد القطع البحرية المعادية عن مدى الصواريخ المستخدمة حالياً، فإن صواريخ هذه القوات ذات المدى الأبعد ستُستخدم عند الحاجة".

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