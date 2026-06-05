قائد الثورة يوافق على العفو أو تخفيف الأحكام عن أكثر من 2000 مدان بمناسبة عيدي الاضحى والغدير

وأفاد المركز الإعلامي القضائي، اليوم الجمعة، أن رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام محسني إجئي كان قد رفع رسالة إلى قائد الثورة الإسلامية طلب فيها شمول ألفي مدان من المحاكم العامة والثورية، والقضاء العسكري، ومؤسسات تنفيذ الأحكام بالعفو أو تخفيف العقوبات.

واوضح المصدر ذاته، بأن نائب رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام علي مظفري أوضح يوم الجمعة تفاصيل عفوٍ واسع النطاق؛ مشيراً إلى إنه وبمناسبة عيدَي الأضحى والغدير، رُفعت قائمةٌ تتضمن أكثر من ألفي مدان من المحاكم العامة، ومحاكم الثورة، والقضاء العسكري والإداري، الى قائد الثورة الإسلامية الذي وافق عليها، وذلك بعد مراجعتها من قِبَل لجان العفو في المحافظات واللجنة المركزية.

وأشار مظفري إلى المعايير المعتمدة لاستحقاق العفو، موضحاً أن الأولوية تُعطى لمن لا يملكون سوابق جنائية مؤثرة، وممن أمضوا جزءاً من مدة عقوبتهم وأظهروا مؤشرات على الإصلاح والندم.

وأضاف نائب رئيس القضاء الايراني، أن اللجان تراعي في قراراتها السن، والحالة الاجتماعية، وظروف الجريمة؛ إذ تعد قائمةٌ بالمستوفين للشروط من بين المتقدمين بطلبات العفو، ثم تُرفع إلى اللجنة المركزية للبتّ فيها.

وتابع مظفري : يقوم النظام القضائي على مبدأ التنفيذ الكامل للعقوبات، غير أنه في حال تبين أثناء التنفيذ أن المحكوم عليه قد أصلح من نفسه وأن استمرار العقوبة لم يعد ضرورياً، أتيح له الحصول على عفو أو تخفيفٍ للعقوبة.

endNewsMessage1