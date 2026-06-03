بحرية الجيش الإيراني تستهدف مدمرة امريكية

وأعلنت العلاقات العامة في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية مساء اليوم الاربعاء، انه وبعد الإجراءات العدوانية وانتهاك قواعد مضيق هرمز والأعمال الشريرة ضد السفن التجارية الإيرانية في بحر عمان من قبل الجيش الأمريكي الإرهابي والمعتدي، تمكنت القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فور اكتشافها وتحديدها، من استهداف "مركز القيادة والتحكم" لهذه الأعمال الشريرة، المتمركز على متن مدمرة أمريكية كانت تعتزم الاقتراب من المياه الإيرانية في بحر عمان.

واضاف البيان: إن القوات البحرية للجيش، بكل قدراتها، ترصد العدو المجرم والمعتدي الأمريكي الصهيوني، وستأخذ بثأر الدماء الطاهرة لشهداء المدمرة "دنا" الأبطال بكل شدة، وستتعامل مع أي عمل شرير في أقصر وقت ممكن.

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