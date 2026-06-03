متحدث الحرس الثوری: تدمیر صالة رکاب مطار الکویت یعود لخطأ منظومات "باتریوت" الأمریکیة

وقال العميد محبي اليوم الاربعاء: إن التحقيقات التي أجريناها بشأن إصابة صالة ركاب مطار الكويت تبين أن القوات الجوفضائية للحرس الثوري لم تطلق أي صاروخ نحو هذا الهدف، وإن تدمير صالة ركاب مطار الكويت كان ناتجاً عن خطأ في منظومات "باتريوت" الأمريكية، والتي سقطت على هذه الصالة بعد فشلها في اعتراض الصواريخ الإيرانية.

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