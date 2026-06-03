عراقجي محذرا: أي عمل عدائي سيُقابل بردّ فوري وحاسم

وكتب عراقجي، على موقع التواصل الاجتماعي X مساء الأربعاء: "تشن قواتنا المسلحة هجمات دفاعية في إطار حقها المشروع في الدفاع عن النفس ضد المواقع التي يُسمح للولايات المتحدة باستخدامها لمهاجمة السفن المدنية وانتهاك وقف إطلاق النار".

وأكد عراقجي: "أي عمل عدائي سيُقابل بردّ فوري وحاسم. ما لم تحققه العقوبات والحرب، لن يتحقق بمزيد من الحرب".

وأقرّ وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو، خلال جلسة استماع في الكونغرس، بأن بعض دول الخليج الفارسي تتعاون مع الولايات المتحدة ضد إيران.

وقال: "أعتقد أن حلفاءنا في المنطقة أبدوا تعاوناً واسع النطاق؛ فبعضهم، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، تعاونوا بنهج فعّال وجادّ للغاية. كما أن الكويت قد أدّت أداءً متميزاً".

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