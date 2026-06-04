بمناسبة عید الغدیر؛ نشر صورة خاصة عن قائد الثورة الى جانب الامام الشهید

وفي هذه الصورة التي نشرت تحت عنوان "الامام المجاهد الشهيد" في موقع قائد الثورة الاسلامية، يظهر قائد الثورة اية الله السيد مجتبى الخامنئي وهو يقف الى جانب القائد الشهيد اية الله السيد علي الخامنئي.

كما اورد موقع قائد الثورة، قسما من تصريحات قائد الثورة الاسلامية في 9 نيسان/ابريل الماضي حول اية الله الخامنئي.

وكان اية الله السيد مجتبى الخامنئي قد قال ضمن تلك التصريحات: "إن قائدنا الشهيد، كان مجاهدا لا يكل ولا يمل، وكالطود الاشم، ويؤمن ايمانا راسخا، بالوعود الالهية."

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