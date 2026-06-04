بدء مراسم تكريم الذكرى الـ 37 لرحيل الامام الخميني (رض)

وتقام هذه المراسم بينما يعتصر الألم، القلوب بسبب فقدان القائد الشهيد سماحة اية الله السيد علي الخامنئي.

وفي مستهل دخولهم الى موقع المراسم، قرأت الجماهير المشاركة سورة المباركة الفاتحة على روح قائد الثورة الفقيد والشهيد، ورددت شعارات الله اكبر تجديدا لبيعتها مع اية الله السيد مجتبى الخامنئي.

ووُضع كرسي شاغر مزين بصورة للقائد الشهيد في منبر متحدث المراسم بالمرقد الطاهر للامام الخميني (رض).

وسنوافيكم لاحقا بالتفاصيل.

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