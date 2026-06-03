بقائي: لعب دور الضحية لا يمكنه تبييض جرائم الحرب الأمريكية المرتكبة بحق الشعب الإيراني
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "إسماعيل بقائي" ردا على مزاعم وزير الخارجية الأمريكي بشأن محاولة إيران اغتيال مسؤولين أمريكيين: إن لعب دور الضحية لا يمكنه تبييض الجرائم الحربية الوحشية، وعمليات الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتموها بحق الشعب الإيراني.
وكتب بقائي اليوم الأربعاء في تغریدة له على منصة “إكس”، رداً على مزاعم وزير الخارجية الأمريكي التي اتهم إيران بالسعي لاغتيال مسؤولين أمريكيين: كلٌ يرى الناس بعين طبعه؛ فتقمص دور الضحية (التمثيل بدور الضحية) لا يمكنه تبييض الجرائم الحربية الوحشية، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتموها بحق الشعب الإيراني.