بقائي: لعب دور الضحية لا يمكنه تبييض جرائم الحرب الأمريكية المرتكبة بحق الشعب الإيراني

وكتب بقائي اليوم الأربعاء في تغریدة له على منصة “إكس”، رداً على مزاعم وزير الخارجية الأمريكي التي اتهم إيران بالسعي لاغتيال مسؤولين أمريكيين: كلٌ يرى الناس بعين طبعه؛ فتقمص دور الضحية (التمثيل بدور الضحية) لا يمكنه تبييض الجرائم الحربية الوحشية، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتموها بحق الشعب الإيراني.

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