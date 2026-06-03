وزارة الخارجية الإيرانية تدین الأعمال العدوانية الأمريكية في الخليج الفارسي

وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها بشدة العمل العدواني الذي قام به “الجيش الإرهابي الأمريكي”، والمتمثل في التعرض لناقلة نفط إيرانية في مضيق هرمز ومهاجمة برج اتصالات في جزيرة قشم، والذي نفذ في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، انطلاقاً من أراضي دولتين إقليميتين.

وجاء في البيان: إن هذه الأعمال العدوانية لا تشكل فقط خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ في 8 أبريل 2026 (19 فروردين 1405)، بل تعد انتهاکا صارخا للمبدأ الأساسي المتمثل في حظر استخدام القوة، وفقاً للفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

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