اجتماع عراقجي مع بوتين سیجري في سانت بطرسبورغ

أعلن السفير الإيراني لدى موسكو أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سانت بطرسبرغ.

وكتب كاظم جلالي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي X مساء الأحد: "استمرارًا للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز مصالح البلاد، وفي ظل التهديدات الخارجية، سيلتقي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالرئيس الروسي خلال زيارته إلى سانت بطرسبورغ".

وأشار السفير الإيراني لدى روسيا إلى أن: "تنسيق التفاعلات وتعزيز البرامج المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي هو أهم بنود جدول أعمال هذه الزيارة".

وأضاف جلالي: إيران وروسيا تقفان في جبهة موحدة في مواجهة حملة القوى الشمولية في العالم ضد الدول المستقلة والمنادية بالعدالة، وكذلك ضد الدول التي تسعى إلى عالم خالٍ من الأحادية والهيمنة الغربية.

وغادر وزير الخارجية الإيراني إسلام آباد عاصمة باكستان، متوجهًا إلى روسيا مساء الأحد، لمواصلة المشاورات الدبلوماسية على رأس وفد دبلوماسي.

وكان عراقجي قد زار مسقط يوم الأحد، واجتمع مع مسؤولين عمانيين، ثم توجه إلى إسلام آباد للمرة الثانية خلال 48 ساعة، والتقى بمسؤولين باكستانيين خلال توقف قصير قبل مغادرته إلى موسكو.

 

