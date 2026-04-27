وزير خارجية باكستان: عازمون على تعزيز جهود السلام في المنطقة

وكتب السيناتور محمد إسحاق دار في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي X أن باكستان تحظى بدعم الشعب الباكستاني في استضافة ضيوفها وضمان سلامتهم.

وأكد قائلاً: سنواصل جهودنا لتعزيز السلام في المنطقة بنفس العزيمة والإرادة.

وزار وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، إسلام آباد يوم الاحد للمرة الثانية خلال 48 ساعة ، بعد زيارته مسقط ولقائه بمسؤولين عمانيين، وخلال توقف قصير قبل مغادرته إلى موسكو، التقى بمسؤولين باكستانيين.

وكتب عراقجي في ختام زيارته إلى إسلام آباد: "كانت زيارتي إلى باكستان مثمرة للغاية؛ فهي دولةٌ نقدّر لها دورها كوسيط وجهودها الأخوية الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة".

وأضاف: "خلال هذه الزيارة، شرحتُ موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن إطار عمل عملاني وقابل للتطبيق لإنهاء الحرب ضد إيران بشكل دائم".

وتابع عراقجي: "يبقى أن نرى ما إذا كانت الولايات المتحدة عازمة حقًا على تعزيز الدبلوماسية".

endNewsMessage1