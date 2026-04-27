وزير خارجية باكستان: عازمون على تعزيز جهود السلام في المنطقة
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، في ختام زيارة وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى إسلام آباد، أن باكستان عازمة على تعزيز جهود السلام في المنطقة.
وكتب السيناتور محمد إسحاق دار في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي X أن باكستان تحظى بدعم الشعب الباكستاني في استضافة ضيوفها وضمان سلامتهم.
وأكد قائلاً: سنواصل جهودنا لتعزيز السلام في المنطقة بنفس العزيمة والإرادة.
وزار وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، إسلام آباد يوم الاحد للمرة الثانية خلال 48 ساعة ، بعد زيارته مسقط ولقائه بمسؤولين عمانيين، وخلال توقف قصير قبل مغادرته إلى موسكو، التقى بمسؤولين باكستانيين.
وكتب عراقجي في ختام زيارته إلى إسلام آباد: "كانت زيارتي إلى باكستان مثمرة للغاية؛ فهي دولةٌ نقدّر لها دورها كوسيط وجهودها الأخوية الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة".
وأضاف: "خلال هذه الزيارة، شرحتُ موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن إطار عمل عملاني وقابل للتطبيق لإنهاء الحرب ضد إيران بشكل دائم".
وتابع عراقجي: "يبقى أن نرى ما إذا كانت الولايات المتحدة عازمة حقًا على تعزيز الدبلوماسية".