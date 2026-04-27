درس قالیباف لترامب الیوم: من نفدت أوراقه؟!

ونشر قاليباف، في أحدث منشور له، معادلةً للأوراق الاقتصادية بين إيران والولايات المتحدة، موضحًا أنه خلافًا لادعاء ترامب، نفدت أوراق الولايات المتحدة، بينما لا تزال إيران تمتلك الكثير من الأوراق. كما يلي:

أوراق جانب العرض [إيران]:

*مضيق هرمز (تم تفعيلها جزئيًا)

*مضيق باب المندب (لم يتم تفعيلها بعد)

*خطوط أنابيب النفط (لم يتم تفعيلها بعد)

أوراق جانب الطلب [أمريكا]:

*ضخ احتياطيات نفطية استراتيجية لإدارة السوق (تم تفعيلها)

*إدارة الاستهلاك وخفض الطلب على النفط (تم تفعيلها جزئيًا)

*والآن انتظار متوتر لارتفاع الأسعار

وكتب رئيس البرلمان الايراني في الختام، مشيرًا إلى القيود الاقتصادية للولايات المتحدة: يجب إضافة زيادة الطلب على الطاقة خلال العطلة الصيفية في الولايات المتحدة إلى هذه القائمة، إلا إذا كانوا يريدون إلغاءها!.

