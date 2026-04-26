عراقجي يلتقي سلطان عُمان

وافادت وكالة الانباء العُمانية (ONA)، ان "عراقجي" وفي مُستهل اللقاء، نقل تحيّات رئيس الجمهورية "مسعود بزشكيان" الى سلطان عمان، وتمنّياته له بموفور الصحة والعافية، وللشعب العُماني بمزيد من التقدّم والازدهار. فيما حمّل سلطان عمان مع وزير الخارجية نقل تحياته الى الرئيس بزشكيان، مُعربا عن تمنياته له بوافر الصحة والسداد، وللشعب الإيراني الصديق بدوام الأمن والاستقرار.

وخلال هذا اللقاء تشاور الطرفان حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، وجهود الوساطة والمساعي الرامية الى إنهاء النزاعات، حيث اطّلع سلطان عُمان على وجهات نظر الجانب الإيراني حيال تلك التطورات، وتبادلا الاراء بشأن سُبل الدّفع بهذه الجهود، بما يعزّز فرص التوصل الى حلول سياسية مستدامة، ويحد من تداعيات الأزمات على شعوب المنطقة.

كما اكد سلطان عُمان على أهمية تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في معالجة القضايا، بما يُسهم في ترسيخ دعائم السلام.

