بزشکیان یؤکد استعداد إیران لتوطید علاقاتها الثنائیة مع فیتنام

وبعث الرئيس بزشكيان رسالة تهنئة إلى 'ثو لام' بمناسبة انتخابه رئيساً لفيتنام في الدورة السادسة عشرة للجمعية الوطنية، أعرب فيها عن سروره بمسار العلاقات الودية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، مؤكداً أنهما دولتان مستقلتان تتبنيان سياسة خارجية قائمة على القانون الدولي، والاحترام المتبادل، والمسؤولية في المحافل متعددة الأطراف.

كما شدد بزشكيان على أن العلاقات الثنائية تمتلك إمكانات كبيرة للتعمق والتوسع بما يخدم مصالح الشعبين، معلناً استعداد إيران لتعزيز مستوى التعاون الثنائي دعماً للتعددية.

