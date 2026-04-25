عراقجي يلتقي رئيس وزراء باكستان في إسلام آباد

وبحث عراقجي خلال لقائه مع رئيس وزراء باكستان آخر المستجدات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، إلى جانب الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إسلام‌آباد.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول العلاقات بين إيران وباكستان وسبل تعزيز التعاون الإقليمي، ولا سيما الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف الحرب بشكل كامل.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن ارتياحه لزيارة وزير الخارجية الإيراني إلى إسلام‌آباد؛ مشيرا إلى الزيارة الأخيرة لقائد الجيش الباكستاني إلى طهران، وقدّم تقريرا عن جولاته الإقليمية الأخيرة ومشاوراته مع قادة عدد من الدول بشأن التطورات الجارية، وجهود إسلام‌آباد للوساطة.

وحضر في هذا اللقاء نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية باكستان"محمد إسحاق دار".

