الرئيس الإيراني: هدف العدو من تدمير البنى التحتية وفرض الحصار هو إثارة السخط الشعبي

وجاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها الرئيس "بزشكيان" اليوم السبت لوزارة الداخلية، وشارك في اجتماع عبر الإنترنت مع المحافظين من جمیع أنحاء البلاد.

واعتبر رئيس الجمهورية خلال هذا الاجتماع أن العدو يسعى من خلال استهداف البنى التحتية وفرض الحصار إثارة حالة من السخط بين المواطنين؛ قائلا: إن العدو يسعى إلى تحويل رضا الشعب اليوم إلى حالة من السخط، ومن أجل مواجهة مخططاته ينبغي لنا ألا نسمح بتهيئة أسباب السخط الشعبي.

