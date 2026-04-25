عراقجی یصل العاصمة العمانیة مسقط

وسيجري عراقجي في هذه الزيارة لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين العمانيين؛ لبحث القضايا الثنائية والتطورات الاقليمية.

وکان وزير الخارجية الايراني اعلن في مدونة على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي، انه سيبدا جولة تشمل اسلام اباد، ومسقط وموسكو؛ مبينا ان "الهدف من هذه الزيارات هو التنسيق عن كثب مع شركائنا فيما يخص القضايا الثنائية والتشاور حول تطورات المنطقة".

كما شدد عراقجي في تدوينته، بأن "جيراننا هم على قائمة اولوياتنا".

