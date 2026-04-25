سفير إيران في جنيف : نحن لا نخوض حرباً، ولا حدود للدفاع عن إيران

وأفادت وكالة "إيلنا" أن سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف على بحريني وفي مقابلة مع إذاعة بي بي سي 4 أجاب على سؤال المذيع حول مدة استمرار الحرب، موضحًا : هذا السؤال يجب أن يُوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي بدأت الحرب. نحن لا نخوض حربًا، بل ندافع عن بلادنا، والدفاع لا نهاية له.

وقال : سنواصل الدفاع عن وطننا حتى تتوقف هذه الحرب تمامًا ونحصل على ضمانات بعدم تكرارها في المستقبل.

وأضاف : تمكنت القوات المسلحة والشعب الإيراني من التصدي للعدوان حتى اللحظة الأخيرة من الحرب وحتى بدء وقف إطلاق النار، ولم يكن هناك أي ضعف أو تقليص في حجم الدفاع الذي كنا نقوم به ضد عدونا.

وردا على سؤال المذيع حول سبب "قيام الجمهورية الاسلامية الايرانية باحتجاز سفن دول غير متورطة في المواجهة بين إيران وبين الولايات المتحدة وإسرائيل"، صرح السفير الايراني في جنيف : لقد استخدم أعداؤنا مضيق هرمز لتجهيز قواعدهم العسكرية وأهدافهم غير المشروعة في المنطقة. لذلك، فقد تغير الوضع في مضيق هرمز بالنسبة لإيران، ويجب عليها ممارسة المزيد من الرقابة والحرص على السفن التي تعبر هذا المضيق.

