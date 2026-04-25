شرکة طیران "هما" تستأنف رحلاتها الیومیة الى اسطنبول حتی الأول من مایو

وافادت "إيلنا" نقلا عن العلاقات العامة في شركة الخطوط الجوية الإيرانية (هما)، بعد أن قامت شركة "هما" بأول رحلة دولية لها من مطار الإمام الخميني إلى المدينة المنورة، قامت بتسییر خطها الدولي الثاني في عام 2026 وفي صباح اليوم غادرت الرحلة رقم 719 على خط طهران-إسطنبول مطار الإمام الخميني الدولي في الساعة 06:45.

ووفقا للجدول المعلن، سيتم تسییر الرحلات الجوية على هذا المسار يوميا حتى 1 مايو.

تم إطلاق هذا المسار الجوي بعد إصدار التصاريح اللازمة من قبل منظمة الطيران المدني الإيراني، كما يجري التخطيط لمسارات أخرى تشمل باكو والدوحة والنجف وبغداد.

ولحجز التذاكر أو الاستفسار، يمكن للمسافرين زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي (iranair.com).

