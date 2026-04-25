عراقجي يلتقي قائد الجيش الباكستاني

وحضر اللقاء كل من مستشار الأمن القومي الباكستاني "محمد عاصم ملك"، ووزير الداخلية الباكستاني "محسن رضا نقوي"، بالاضافة الى مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون الدولية والقانونية "كاظم غريب‌ آبادي" والسفير الإيراني لدى إسلام آباد "رضا أميري مقدم" و المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "اسماعيل بقائي".

وكان "عراقجي" قد استُقبل، لدى وصوله إسلام آباد ليلة أمس، من قبل نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، ووزير الداخلية، وقائد الجيش الباكستانيين.

وكتب السيناتور محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء الباكستاني، بعد مراسم الاستقبال لعراقجي والوفد الإيراني على منصة "إكس" : نتطلع بفارغ الصبر الى لقاءاتنا وتفاعلاتنا البناءة، التي ستهدف الى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

في الوقت نفسه، نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عبر حسابه في منصة "إكس" : لقد وصلنا إلى إسلام آباد عاصمة باكستان؛ في زيارة رسمية حيث سيجري وزير الخارجية، مشاورات مع كبار المسؤولين الباكستانيين حول جهود الوساطة والمساعي الحميدة التي تبذلها باكستان لإنهاء الحرب العدوانية التي فرضتها أمريكا والكيان الصهيوني، وإحلال السلام في المنطقة.

وأكد بقائي : لم يتم التخطيط لأي لقاء بين إيران وأمريكا؛ وستنقل آراء وملاحظات الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى الجانب الباكستاني.

