حرس الثورة الإسلامية يعلن عن تفكيك خلايا تابعة لجماعات معادية للثورة

وقالت منظمة استخبارات الحرس في بيان لها: بفضل إجراءات منظمة استخبارات الحرس في محافظتي كردستان وكرمانشاه تم رصد وتفكيك عدة خلايا تابعة لجماعات معادية للثورة مدعومة من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، حيث كانت تسعى لتمهيد الأرضية لشن هجوم عسكري معادٍ من الحدود الغربية للبلاد.

و جاء في البیان: تم اعتقال عدة خلايا تنظيمية تابعة لجماعات انفصالية كردية و11 شخصا آخر. كما تم اعتقال 73 شخصا ينتمون إلى جماعات معادية للثورة ناشطة على الساحة المحلية.

وتابع البیان:كما قامت منظمة استخبارات الحرس في محافظة كرمانشاه، عبر عمليات أمنية سرية برصد واعتقال 155 عنصرا من المرتبطين بالجماعات المعادية للثورة.

