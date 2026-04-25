عراقجي من إسلام آباد: لا لقاء مع الأمريكيين ولا مفاوضات نووية

واستهل عراقجي زيارته بلقاء قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في إطار تنسيق إقليمي لتعزيز جهود الوساطة الباكستانية الرامية إلى إنهاء الحرب التي فرضتها الولايات المتحدة على المنطقة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عبر منصة "إكس" أن الزيارة تهدف إلى التشاور مع كبار المسؤولين الباكستانيين لدعم مساعي الوساطة من أجل استعادة السلام، مشددا على أنه "لا يُخطط لعقد أي لقاء بين إيران والولايات المتحدة"، وأن وجهات نظر طهران سيتم إبلاغها للجهات الباكستانية المعنية.

