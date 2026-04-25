بقائي: لم يتم التخطيط لاي اجتماع بين إيران واميركا في اسلام آباد

وكتب بقائي فجر السبت في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" معلنًا وصول وزير الخارجية والوفد المرافق له إلى إسلام آباد: "وصلنا إلى إسلام آباد، عاصمة باكستان، في زيارة رسمية. وخلال هذه الزيارة، سيتشاور وزير الخارجية الدكتور عراقجي مع مسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى بشأن جهود الوساطة والمساعي الحميدة لإنهاء الحرب العدوانية المفروضة من قبل اميركا والكيان الصهيوني، وإحلال السلام في المنطقة".

وأضاف: "لا يوجد اجتماع مُخطط له بين إيران واميركا. وسيتم نقل وجهات نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية وملاحظاتها إلى الجانب الباكستاني".

وكان عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قد وصل إلى إسلام آباد مساء الجمعة للقاء مسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى بهدف التنسيق الوثيق بين البلدين بشأن القضايا الثنائية والتشاور بشأن التطورات الإقليمية.

وقبل مغادرته إلى باكستان، شرح وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أهداف زيارته الإقليمية في رسالة نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي X.

وكتب عراقجي في هذا النص الموجز: "أتوجه في رحلة إلى إسلام آباد ومسقط وموسكو. والهدف من هذه الجولة هو التنسيق الوثيق مع شركائنا بشأن القضايا الثنائية والتشاور حول التطورات الإقليمية. جيراننا هم أولويتنا".

وستستضيف باكستان وسلطنة عُمان وروسيا وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له خلال هذه الجولة من الزيارات الثنائية.

وفي وقت سابق، أعلن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في تصريح صحفي، أن وزير الخارجية سيزور إسلام آباد وموسكو ومسقط، وسيلتقي بكبار المسؤولين فيها.

ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الخارجية، سيتم خلال الزيارة إلى هذه الدول الثلاث، بالإضافة إلى التشاور بشأن العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهذه الدول، تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية وآخر المستجدات في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب المفروضة على إيران من قِبل الكيان الصهيوني واميركا، وإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

