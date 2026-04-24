عراقجي يجري مشاورات هاتفية مع كلٍّ من وزير الخارجية وقائد الجيش الباكستانيين
في الوقت الذي تواصل فيه إسلام آباد جهودها لعقد جولة ثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، أجرى وزير الخارجية محادثات مع مسؤولين باكستانيين.
وأجرى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد عباس عراقجي،اتصالين هاتفيين منفصلين اليوم الجمعة مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، بشأن التطورات الإقليمية والقضايا المتعلقة بوقف إطلاق النار.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الثلاثاء الماضي تمديد وقف إطلاق النار مع إيران بناءً على طلب باكستان إلى حين تقديم إيران مقترحها وإتمام المفاوضات بأي شكل من الأشكال. مشيراً إلى إنه أمر الجيش بمواصلة الحصار والبقاء على أهبة الاستعداد والجاهزية التامة.