عراقجي: جيراننا هم أولويتنا

وكتب وزير الخارجية في نص مقتضب: "أتوجه إلى إسلام آباد ومسقط وموسكو. والهدف من هذه الزيارات هو التنسيق الوثيق مع شركائنا بشأن القضايا الثنائية والتشاور حول التطورات الإقليمية. مضيفاً: جيراننا هم أولويتنا".

وقبل ساعة من الزيارة، أفادت وكالة إرنا: "بأن وزير الخارجية السيد عباس عراقجي سيبدأ جولة تشمل إسلام آباد ومسقط وموسكو مساء اليوم الجمعة وتهدف إلى إجراء مشاورات ثنائية، ومناقشة وحوار حول التطورات الراهنة في المنطقة، فضلًا عن آخر المستجدات في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران".

