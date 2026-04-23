نائب رئيس مجلس الشورى في إيران: تلقينا أول الإيرادات من رسوم عبور مضيق هرمز

وأوضح بابائي، الخميس، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات الاقتصادية المرتبطة بإدارة الممرات المائية الإستراتيجية، دون الكشف عن حجم الإيرادات أو تفاصيل إضافية بشأن آلية تحصيل الرسوم.

وأضاف بابائي أنّ 20% من نفط العالم و35% من غازه يمر عبر مضيق هرمز، لذا، فإنّ "السيطرة عليه تعني دور إيران في الاقتصاد الدولي".

وكان عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني أحمد نادري، قد أكّد في وقتٍ سابق، أنّ تحصيل رسوم المرور في مضيق هرمز "سيكون بالريال الإيراني"، مشدداً على أنّ "هذه الرسوم ستكون دائمة".

