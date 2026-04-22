حرس الثورة الاسلامية یحتجز سفینتین في مضيق هرمز

و أفادت وکالة "إيلنا" نقلا عن الموقع الإعلامي لحرس الثورة الإسلامية، بأنه قامت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية، وفي إطار السيطرة الذكية على مضيق هرمز، صباح اليوم الأربعاء برصد سفينتين مخالفتين تحملان اسمي “MSC‑FRANCESCA” التابعة للکیان الصهیوني، والسفينة المخالفة “EPAMINODES” اللتين حاولتا الخروج من مضيق هرمز من دون ترخيص، من خلال ارتكاب مخالفات متكررة والتلاعب بأنظمة المساعدة الملاحية وتعريض أمن الملاحة للخطر. وقد تمكّن مقاتلو هذه القوة، وبفضل إشرافهم المعلوماتي، من التعرف على السفينتين واحتجازهما من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الإيراني في مضيق هرمز.

وجاء في البيان: تم نقل هاتين السفينتين إلى المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل فحص الشحنة والوثائق.

وأكدت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامیة أنه سيتم التعامل بحزم وقانونية مع أي عمل يهدف إلى تعطيل القواعد المعلنة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن حركة المرور في مضيق هرمز وأي أنشطة تتعارض مع المرور الآمن لهذا الممر المائي الاستراتيجي وذلك بعد المراقبة الكاملة.

