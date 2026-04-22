قاليباف: إعادة فتح مضيق هرمز غير ممكنة مع الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار

وكتب قاليباف في منشور على منصة إكس اليوم الاربعاء: ان "وقف إطلاق النار الكامل يكون ذا معنى عندما لا يُنتهك بالحصار البحري واحتجاز الاقتصاد العالمي كرهينة، وعندما يتوقف اشعال فتيل الحرب من قبل الصهاينة في جميع الجبهات".

وشدد قاليباف ايضا بأن إعادة فتح مضيق هرمز غير ممكنة بوجود الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار.

واضاف: "لم يحققوا أهدافهم بالعدوان العسكري، ولن يحققوها بالبلطجة أيضاً. الطريق الوحيد هو القبول بحقوق الشعب الإيراني".

