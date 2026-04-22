عراقجي: العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني على إيران سبب انعدام الأمن في الخليج الفارسي ومضيق هرمز

جاء ذلك خلال استقبال عراقجي ، اليوم الاربعاء، الممثل الخاص لوزير خارجية كوريا الجنوبية، تشانغ بيونغ ها، الذي يزور طهران للتشاور مع المسؤولين الايرانيين.

وفي هذا الاجتماع، شرح عراقجي الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني خلال العدوان العسكري الذي استمر أربعين يومًا على إيران، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ الدول موقفًا واضحًا وحاسمًا في إدانة هذا العدوان والجرائم الشنيعة المرتكبة ضد الشعب الإيراني.

واعتبر وزير الخارجية الايراني العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني على إيران بانه السبب والمصدر لانعدام الأمن القائم في الخليج الفارسي ومضيق هرمز، قائلاً: "اتخذت إيران، بصفتها دولة ساحلية على مضيق هرمز، تدابير وفقًا للقانون الدولي وقوانينها المحلية لحماية أمنها ومصالحها الوطنية من عدوان وتهديد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وبطبيعة الحال، تقع مسؤولية عواقب هذا الوضع على عاتق الأطراف المعتدية".

كما أكد عراقجي على أهمية تعزيز العلاقات بين إيران وكوريا الجنوبية، وأعلن استعداد البلاد للتعاون في هذا الشأن.

من جانبه نقل تشانغ بيونغ ها، تحيات وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون إلى وزير الخارجية الايراني، واكد أهمية تحسين العلاقات مع إيران، وأعرب عن ارتياحه لإرساء وقف إطلاق النار، وعبّر عن أمله في "أن نشهد، من خلال مواصلة المسار الدبلوماسي، نهاية دائمة للحرب وإرساء السلام والاستقرار في المنطقة".

