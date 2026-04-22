بزشكيان: نكث العهود والحصار والتهديدات هي العقبات الرئيسية أمام المفاوضات الحقيقية
اعتبر رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، نكث العهود والحصار والتهديدات بانها تشكل العقبات الرئيسية أمام المفاوضات الحقيقية.
وكتب الرئيس بزشكيان مساء الأربعاء ، على موقع التواصل الاجتماعي "اكس": "لطالما رحبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا تزال ترحب، بالحوار والاتفاق".
وأضاف: "إن نكث العهود والحصار والتهديدات هي العقبات الرئيسية أمام المفاوضات الحقيقية".
وخاطب الاميركيين قائلا: "العالم يشهد على ثرثرتكم المخادعة وتناقض ادعاءاتكم مع أفعالكم".