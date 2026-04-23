إیران تحتج بشدة على اتاحة 5 دول ارضها واجواءها لامیرکا للعدوان علیها

وقال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في رسائل منفصلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي: "نظرًا للمسؤولية الدولية للدول الناجمة عن إتاحة أراضيها للآخرين لارتكاب أعمال عدوانية وشن هجمات مسلحة ضد أراضي دولة ثالثة، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تُعرب عن احتجاجها الشديد والصريح على هذا العمل غير القانوني".

وأضاف ممثل جمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة: "تدعو جمهورية إيران الإسلامية بحزم حكومات قطر والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى مراعاة مبادئ حسن الجوار ومنع استمرار استغلال أراضيها ضد جمهورية إيران الإسلامية".

وذكر ايرواني في الرسائل، اوقات شن العدوان على الجمهورية الاسلامية الايرانية انطلاقا من الدول المذكورة.

endNewsMessage1