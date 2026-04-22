بقائي : تلقينا رسائل متناقضة من أمريكا

وأضاف "بقائي"، في حديث مع قناة الـ "بي بي سي" الاخبارية : لقد حدثت عدة انتهاكات لوقف إطلاق النار، وكما تعلمون لقد هاجموا خلال اليومين الماضيين قطعا بحرية ايرانية، كما احتجزوا مواطنين إيرانيين كرهائن كانوا على متن سفينة "توسكا".

وتابع المتحدث باسم الخارجية : وفي الوقت نفسه، يواصل هؤلاء تهديداتهم، بما في ذلك التهديد بارتكاب جرائم حرب والإبادة الجماعية، وقصف الجسور ومحطات توليد الطاقة لدينا.

وختم بقائي قائلا : هذا السلوك ليس سلوك دولة تلتزم فعليا بعملية دبلوماسية جادة.

