الرئيس بزشكيان: الحرس الثوري يُحبط مؤامرات وأهداف الأعداء

ووصف بزشكيان في رسالة بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس حرس الثورة الإسلامية هذا اليوم بأنه تذكير ببعد نظر مؤسس الثورة الإسلامية العظيم في تشكيل مؤسسة انبثقت من سياق الشعب والتي لعبت دورا حاسما في الحفاظ على استقلال البلاد وأمنها وكرامتها على مر تاريخ الثورة.

كما أكد على دور هذه المؤسسة خلال حقبة الدفاع المقدس ومواجهة التهديدات الداخلية والخارجية وصرح قائلا: بفضل الإيمان والشجاعة والمبادرة، تمكن حرس الثورة الإسلامية من تعطيل معادلات الأعداء والعمل كدرع صلب لحماية مُثل الثورة وسلامة البلاد.

وأضاف: في الحروب التي فرضتها العدوان الصهيو-الأمريكي أحبطت هذه المؤسسة الثورية بردها الحاسم والذكي والمنتصر مؤامرات الأعداء وأهدافهم الخبيثة وهذه الملحمة الخالدة هي مظهر واضح لسلطة الجمهورية الإسلامية الدفاعية وتفوق إرادة الشعب الإيراني العظيم على الهيمنة.

وتابع بزشکیان: إن هذا التألق ثمرة سنوات من الكفاح الصادق والإعداد المتواصل والروح الجهادية للحرس الثوري الذين استطاعوا بفهمهم الصحيح للتطورات الجديدة وتعقيدات الحرب المشتركة تحقيق أمن مستدام للبلاد.هذه القوة المنبثقة من إرادة وطنية كانت حاضرة بكامل طاقتها إلى جانب الشعب ولها حضور فاعل في مجالات البناء وتقديم الخدمات حيثما احتاجت البلاد إلى قدرات علمية وتخصصية.

وقال: تعد حرس الثورة الإسلامية، مستندا إلى هذا الرصيد الروحي والشعبي الهائل رمزا بارزا للسلطة الوطنية ودرعا فولاذيا يحمي الوطن الإسلامي من التهديدات والعداوات وفي ضوء تدابير القيادة وانطلاقا من روح الثقة بالنفس والاكتفاء الذاتي، تواصل حرس الثورة الإسلامية مسيرة التميز والنمو ويعزز القدرات الدفاعية للبلاد بعزيمة أشدّ من ذي قبل.

