متحدث الخارجية الايرانية: لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن المشاركة في مفاوضات اسلام آباد بعد

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي في مقابلة تلفزيونية مع قناة "خبر" اليوم الثلاثاء حول آخر مستجدات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستانية، وقال: "لم يُتخذ قرار نهائي بعد بشأن المشاركة أو عدم المشاركة في المفاوضات الباكستانية".

*الأهم في المفاوضات هو التوصل إلى نتيجة

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: "يبدو أن كل عملية دبلوماسية، وكل مفاوضات، يجب أن تُقيّم من حيث فوائدها ومخاطرها. فالمشاركة والانسحاب في حد ذاتهما ليسا معيارًا لنجاح أي عملية، ولا يُعدّان دليلًا على المصداقية. المهم هو أن نصل إلى قناعة بأن المشاركة في عملية دبلوماسية تُؤمّن مصالحنا الوطنية. ولذلك، تُتخذ القرارات المتعلقة بهذه العملية، كغيرها من العمليات والمفاوضات، بعناية فائقة، مع مراعاة جميع جوانب المسألة".

*قوبل وقف إطلاق النار بخرقٍ واضحٍ للوعد من الجانب الأمريكي منذ البداية

وتابع قائلاً: "حتى هذه اللحظة، أستطيع القول إنه لم يُتخذ قرار نهائي بشأن مشاركتنا من عدمها. والسبب واضح. هذا لا يعني التردد؛ بل إن السبب هو مواجهتنا لرسائل متناقضة، وسلوكيات متناقضة، وتصرفات غير مقبولة من الجانب الأمريكي. لننظر إلى الأسبوعين الماضيين؛ إذا نظرنا إلى الوراء، سنجد أن وقف إطلاق النار قوبل منذ البداية بخرقٍ واضحٍ للوعد من الجانب الأمريكي. كان من المفترض أن يكون وقف إطلاق النار في لبنان جزءًا من الاتفاق، لكنهم للأسف لم يلتزموا به."

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "على الرغم من أن رئيس الوزراء الباكستاني قد أوضح شروط وقف إطلاق النار في البيان الأولي، إلا أنه بعد الجهود المبذولة والمفاوضات التي جرت في إسلام آباد، تقرر أن يفي الطرف الآخر بالتزاماته."

وقال: في المقابل، وفي إطار التفاهم نفسه الذي تم التوصل إليه في 8 أبريل، نشر وزير الخارجية تغريدةً أعلن فيها أن إيران ستفي بالتزاماتها بنفس الصيغة. ولكن ما كان رد فعل الجانب الآخر؟ كان الرد: "نعم، نشكر إيران جزيل الشكر، لكننا سنواصل الحصار البحري". الحصار البحري، كما تعلمون، يُعد انتهاكًا للقانون الدولي وخرقًا صريحًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

*إذا قبلت إيران التزاماً ما، فسوف تفي به

وفيما يتعلق بالحصار البحري، قال بقائي أيضاً: "لدينا في القانون الدولي قرارٌ محددٌ للغاية أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974، ومن أمثلة العدوان الحصار البحري على موانئ وسفن دولة ما. وللطرف الآخر تاريخٌ طويلٌ فيما يُعرف بـ"إلقاء اللوم على الآخرين" ويتهم إيران باستمرار، لكن من الواضح أن الحرب بدأت من جانب الطرف الآخر، وأن العدوان العسكري وقع، وأن انتهاكات الاتفاقيات استمرت من جانب الطرف نفسه. لقد أثبتت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها تتفاوض بحرص، وإذا قبلت التزامًا، فإنها تفي به. وهناك أمثلة واضحة جدًا في هذا الصدد.

*حافظت إيران على نهجها المسؤول حتى بعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، متسائلًا عما إذا كنا نحن من انتهكنا بنود الاتفاق النووي وانسحبنا منه: دعونا لا ننسى أنه عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، واصلنا تنفيذ الاتفاق بالكامل لمدة عام، وبعد ذلك خففنا بعض التزاماتنا تدريجيًا، أي كل شهرين. وهذا يدل على نهج مسؤول والتزام بالتعهدات.

*تصرفات اميركا في انتهاك حرية الملاحة والتجارة في البحر قرصنة بحرية وقرصنة دولة

وردًا على سؤال وهو: "بعد أن خضنا جولة من المفاوضات وهذه الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار وهذا الوضع الذي نحن فيه الآن، بأي منطق نأمل أن تؤدي جولة المفاوضات التالية إلى أي نتائج؟" قال: أولاً، يُعدّ الهجوم على حرية الملاحة والتجارة البحرية انتهاكاً خطيراً للغاية، لأنه إذا أصبح هذا الأمر شائعاً، فإن حرية الملاحة ستتعرض للخطر بشكلٍ جوهري. إنّ هذه الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تُشكّل شكلاً من أشكال القرصنة البحرية وقرصنة دولة. وعند جمع هذه النقاط معاً، تُثار الشكوك حول نوايا الولايات المتحدة وجديتها.

*قبول إيران لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات كان قرارًا شجاعًا للغاية

وتابع بقائي: "ليس الأمر أننا لم نكن نعلم مسبقًا، أو أننا لا نعلم، أن أمريكا لا يمكن الوثوق بها، ولكن انظروا، نحن الآن في مرحلة بعد ما يقارب أربعين يومًا من الدفاع البطولي عن الوطن، وفي وضع لم يحقق فيه الطرف الآخر أيًا من أهدافه، رغم انه لم يرتكب القليل من الجرائم. الحزن سيظل يثقل كاهلنا الى الابد على كل من فقدناه من أحبائنا. لقد دمّروا ممتلكات ، وبالتالي ألحقوا بنا ضررًا بالغًا في هذه الحرب؛ استشهد قائدنا والعديد من قادتنا العسكريين الأعزاء، لكن الاعداء لم يحققوا هدفهم المنشود، وذلك بفضل المقاومة البطولية للشعب."

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: "في مرحلة ما، تدخل الوسطاء وجرى الحوار، وفي رأيي، كان ذلك قرارًا شجاعًا للغاية. وهذا يُظهر مجددًا أن نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية يتسم بالمسؤولية؛ فعندما يُقرر أن الدخول في عملية دبلوماسية، لأي سبب كان، وبعد دراسة جميع الظروف، ضروري ويخدم المصالح الوطنية، فإننا سنفعل ذلك إذا ما خلصنا إلى أن التفاوض مُجدٍ، ولكن يجب أن تكون العملية الدبلوماسية مُوجهة نحو تحقيق نتائج، ومتى ما تم التوصل إلى مثل هذا الاستنتاج، ستتخذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية القرار اللازم.

*استعراضات اميركا الدبلوماسية لا تتوافق مع سلوكياتها

وأضاف: "يجب أن يكون واضحًا لشعبنا أي أطراف نواجه.إنّ الاستعراضات والادعاءات الدبلوماسية لا تتوافق مع السلوكيات التي يمارسونها، وهذا، في رأيي، أمرٌ بيّن، ليس فقط لشعبنا، بل أيضاً لشعوب المنطقة والرأي العام، الذي قد يتأثر أحياناً بتصريحات الولايات المتحدة حول نهجها الدبلوماسي.

وقال: بصفتنا جهازاً دبلوماسياً، نتحدث مع شعبنا بشفافية. لقد أعلنتُ أمس في اجتماع المتحدثين الرسميين، وحتى وقت سؤالي، أنه لم يُتخذ أي قرار بشأن هذه المسألة. إذا راجعتم الأمر، ستجدون أن وسائل الإعلام الدولية قد نشرت الكثير من الأخبار الكاذبة خلال هذه الفترة، وتزايدت صناعة الأخبار، لكننا نؤكد بوضوح لشعبنا العزيز أنه لم يُتخذ أي قرار حتى الآن.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت القضايا النووية، من حيث المبدأ، مطروحة على جدول أعمال مفاوضاتنا المحتملة، بالنظر إلى السلوك الذي يُظهره الجانب الأمريكي، أم لا؟، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: بما أنه لم يُتخذ أي قرار بشأن القضية الرئيسية بعد. إذا تم اتخاذ قرار، وتقرر عقد جولة أخرى، فأودّ أن أؤكد أيضاً أن قرار كيفية إبلاغكم سيكون من مسؤولية رئيس الوفد المحترم، الدكتور قاليباف.

