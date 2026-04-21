عراقجی: إیران تعرف جیداً کیف تواجه القیود وتدافع عن مصالحها

وكتب عراقجي في منشور له مساء الثلاثاء، على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "إن حصار الموانئ الإيرانية عملٌ حربي، وبالتالي انتهاكٌ لوقف إطلاق النار. أما مهاجمة سفينة تجارية واحتجاز طاقمها كرهائن فهو انتهاكٌ أكبر".

وأكد عراقجي: "إيران تعرف جيداً كيف تواجه القيود، وكيف تدافع عن مصالحها، وكيف تتصدى للبلطجة".

