عراقجی: إیران تعرف جیداً کیف تواجه القیود وتدافع عن مصالحها
اشار عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الى الاعتداء الأمريكي على سفينة تجارية ايرانية ، مؤكداً أن إيران تعرف جيداً كيف تواجه القيود وتدافع عن مصالحها.
وكتب عراقجي في منشور له مساء الثلاثاء، على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "إن حصار الموانئ الإيرانية عملٌ حربي، وبالتالي انتهاكٌ لوقف إطلاق النار. أما مهاجمة سفينة تجارية واحتجاز طاقمها كرهائن فهو انتهاكٌ أكبر".
وأكد عراقجي: "إيران تعرف جيداً كيف تواجه القيود، وكيف تدافع عن مصالحها، وكيف تتصدى للبلطجة".