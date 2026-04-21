قائد القوات الجوفضائیة یحدد قواعد اشتباک جدیدة لو عاد الاعداء لشن العدوان على ایران من جدید

وجاء في رسالة وجهها العميد موسوي إلى الشعب الإيراني، اليوم الثلاثاء: لقد مرّ أكثر من خمسين يومًا على الحرب المفروضة الثالثة، وأنتم يا فدائيو إيران، دعمتم رجال الميدان بتواجدكم في شوارع وساحات المدينة. ونحن، كأصغر ابناء هذا الوطن، نُقبّل بتواضع قبضاتكم المشدودة وخطواتكم الثابتة.

واضاف: ان ابناءكم عند منصات الاطلاق أيضًا فضحوا الاستكبار واطاحوا بسمعته، وحتى خلال فترة الصمت العسكري، كانوا وما زالوا على اهبة الاستعداد بعيون مفتوحة وأيدٍ على الزناد للدفاع عن حضارة إيران الممتدة على مدى آلاف السنين وعن عزة ورفعة الشعب الايراني العزيز.

وتابع: لقد جئنا اليوم بينكم لنقول اننا نعاهدكم بانه اذا ارتكب العدو من الآن فصاعداً أي خطأ ووقع أي اعتداء على هذه الأرض الطاهرة، فسيكون هدفنا هذه المرة أي مكان تشيرون إليه.

وأضاف، على جيران إيران الجنوبيين أن يعلموا أنه إذا استُخدمت جغرافيتهم وإمكانياتهم في خدمة الأعداء للاعتداء على الشعب الإيراني، فعليهم حينها وداع إنتاج النفط في منطقة الشرق الأوسط.

