ايرواني: الحصار البحري الأمريكي انتهاك لوقف إطلاق النار
صرّح سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة "إن الحصار البحري الأمريكي يُعدّ انتهاكاً لوقف إطلاق النار، ورفعه شرطٌ أساسي لاستئناف المفاوضات".
وقال أمير سعيد إيرواني، سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم، في تصريح للصحفيين في مقر الأمم المتحدة يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي: "بمجرد أن تُنهي واشنطن الحصار البحري، أعتقد أن الجولة القادمة من المفاوضات ستُعقد في إسلام آباد".
وصرح ايرواني قائلاً: "الولايات المتحدة هي من بدأت الحرب على إيران، وإذا أرادت العودة إلى طاولة المفاوضات وإيجاد حل سياسي، فسنكون مستعدين لذلك".
وأضاف: "إذا أرادت الولايات المتحدة الدخول في حرب، فإن إيران مستعدة لذلك أيضاً".
ورداً على سؤال حول مدى أمله في إمكانية استئناف المفاوضات، قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة: "يجب منح الفرصة؛ نحن متفائلون".