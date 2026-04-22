ايرواني: الحصار البحري الأمريكي انتهاك لوقف إطلاق النار

وقال أمير سعيد إيرواني، سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم، في تصريح للصحفيين في مقر الأمم المتحدة يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي: "بمجرد أن تُنهي واشنطن الحصار البحري، أعتقد أن الجولة القادمة من المفاوضات ستُعقد في إسلام آباد".

وصرح ايرواني قائلاً: "الولايات المتحدة هي من بدأت الحرب على إيران، وإذا أرادت العودة إلى طاولة المفاوضات وإيجاد حل سياسي، فسنكون مستعدين لذلك".

وأضاف: "إذا أرادت الولايات المتحدة الدخول في حرب، فإن إيران مستعدة لذلك أيضاً".

ورداً على سؤال حول مدى أمله في إمكانية استئناف المفاوضات، قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة: "يجب منح الفرصة؛ نحن متفائلون".

