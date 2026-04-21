قائد مقر خاتم الأنبیاء (ص) : جاهزون للرد بحزم على نکث العدو بالعهود

جاء ذلك في رسالة لقائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي بذكرى تأسيس حرس الثورة الاسلامية الإيرانية، مردفا : إن الشعب الإيراني البطل يعتز اليوم بالاقتدار والجاهزية والقدرات الاستراتيجية الشاملة لحرس الثورة الاسلامية وسائر المدافعين عن الوطن، الذين استطاعوا من خلال الضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة المدمّرة أن يصيبوا العدو الصهيوني والولايات المتحدة الإرهابية بحالة من العجز والاستنزاف، ويجبروهما على طلب وقف إطلاق النار بشكل يائس.

وأضاف اللواء "عبد اللهي" في رسالته : إن الشعب الإيراني لم يتخلّ عن دعمه للقوات المسلحة، حيث يواصل حضوره الجماهيري والواسع في الشوارع والميادين.

وأكد قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي على أن القوات المسلحة الإيرانية الشجاعة، الى جانب الحكومة والشعب الإيراني الابي، متّحدة ومتكاتفة في الامتثال الكامل لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وهي على أهبة الاستعداد لتوجيه رد حاسم وفوري ومؤثر على تهديدات العدو واعتداءاته.

وفي ختام رسالته، أشار اللواء "عبد اللهي" إلى أن القوات المسلحة الايرانية صاحبة اليد العليا، لن تسمح للرئيس الأمريكي الكاذب والمتوهّم باستغلال الأوضاع أو ترويج روايات مضللة وكاذبة عن واقع الميدان، لا سيما في ظل حالة الصمت التي تكتنف المعركة العسكرية، بما يتعلق بالإدارة والسيطرة على مضيق هرمز، وستردّ بالشكل المناسب على أي نقض للعهود.

