الجيش الايراني: الناقلة الإيرانية "سيلي سيتي" دخلت المياه الإقليمية بدعم من قواتنا البحرية

وافادت "إيلنا" نقلا عن بيان لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم الثلاثاء : على الرغم من التحذيرات والتهديدات المتعددة من قبل الاسطول البحري الأمريكي الإرهابي، فقد دخلت ناقلة النفط الإيرانية 'سيلي سيتي' المياه الإقليمية الإيرانية ليلة أمس.

واوضح البيان، ان القوة البحرية للجيش الإيراني قامت بحماية الناقلة "سيلي سيتي" لتبحر بأمان كامل مرورا ببحر العرب نحو المياه الإقليمية الإيرانية.

واشار بيان الجيش الى ان ناقلة النفط الإيرانية هذه، قد ارست منذ ساعات قبالة احد الموانئ الجنوبية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

