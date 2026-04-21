قاليباف: لا نقبل التفاوض في ظل التهديدات

وكتب قاليباف في رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" فجر الثلاثاء: يريد ترامب، عبر فرض الحصار وانتهاك وقف اطلاق النار، تحويل طاولة المفاوضات إلى طاولة استسلام حسب اوهامه، أو تبرير تجدد الأعمال العدائية.

وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي: لا نقبل التفاوض في ظل التهديدات، وقد كنا خلال الأسبوعين الماضيين نستعد لكشف أوراق جديدة في ساحة المعركة.

يذكر ان وقف إطلاق النار الذي أُعلن بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في 8 أبريل/نيسان، كان لمدة أسبوعين بهدف إتاحة الفرصة لإيجاد حلول دبلوماسية لإنهاء الحرب نهائياً.

وبعد ثلاثة أيام، عُقدت المفاوضات بين طهران وواشنطن يوم السبت (11 أبريل/نيسان 2026) في إسلام آباد بباكستان، بين الوفد الايراني برئاسة محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي ، والوفد الاميركي برئاسة جيه. دي. فانس، نائب ترامب.

وانتهت المفاوضات دون التوصل إلى اتفاق، إلا أن تبادل الرسائل عبر الوسيط الباكستاني لا زال جاريا.

