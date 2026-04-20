مقر خاتم الأنبياء (ص): القوات المسلحة الايرانية ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد الجيش الأمريكي الإرهابي
قال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء (ص)" المركزي العقيد "ابراهيم ذوالفقاري"، في إشارة إلى العدوان السافر الذي شنه الكوماندوز الأمريكيون الإرهابيون على سفينة تجارية إيرانية في مياه عمان، "إنه بعد التأكد من سلامة العائلات وطاقم السفينة التي تعرضت للاعتداء الأمريكي، ستتخذ القوات المسلحة الإيرانية الإجراءات اللازمة ضد الجيش الأمريكي الإرهابي".
وأكد العقيد ذو الفقاري، في تصريح له اليوم، أنه وبعد الاعتداء السافر للكوماندوز الأمريكيين الإرهابيين على السفينة التجارية الإيرانية في مياه بحر عمان، كانت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على أهبة الاستعداد للرد الحاسم على القوات الأمريكية المعتدية. إلا أنها واجهت قيودا بسبب وجود بعض عائلات طاقم السفينة المذكورة، وذلك حرصا على حياتهم وأمنهم الذي كان مهددا في كل لحظة.
وأضاف : نظرا للظروف الراهنة، وبعد ضمان الحفاظ على أرواح العائلات وطاقم السفينة المعتدى عليها من قبل الولايات المتحدة، ستقوم القوات المسلحة المقتدرة الإيرانية باتخاذ الإجراء اللازم ضد الجيش الأمريكي الإرهابي.