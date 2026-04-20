بزشکیان: نسعى إلى إنهاء الحرب بشرف وحکمة وبما یتناسب المصلحة

وأشاد بزشكيان، خلال زيارة مفاجئة لأحد مراكز الإطفاء بالعاصمة طهران اليوم الاثنين، اشاد بجهود رجال الإطفاء وفرق الإنقاذ التي بذلوها على مدار الساعة خلال العدوان الصهيو أمريكي الذي استمر أربعين يوماً.

كما أكد أهمية الإدارة الرشيدة في ظل ظروف الحرب، وصرح قائلاً : نسعى اليوم إلى التعامل مع هذه الظروف بحكمةٍ وروية، مع صون كرامة الوطن، بما يُمكِّننا من مواصلة إعادة الإعمار ومعالجة التحديات بتركيزٍ وتخطيطٍ دقيق.

وتابع رئيس الجمهورية : لن يكون من الممكن تجاوز هذه الظروف الصعبة دون مشاركة ودعم شعبي.

كما أعرب بزشكيان عن تقديره لحضور الشعب في الساحات ودعمه للبلاد، مشيرًا إلى أن "هذا الحضور والدعم الشعبي في الساحات والشوارع يُعدّ دعمًا قيّمًا لتجاوز الأزمات؛ ولكن بينما نواصل مسيرتنا، يجب أن نخطط بواقعية لإدارة التداعيات وإعادة بناء البلاد".

وفي الختام شدد الرئيس الايراني على ان حكومته لن تدخر جهداً في خدمة الشعب ودعم القوات العملياتية.

