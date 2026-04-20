Iranian Labour News Agency
English FA

الرئیس بزشکیان: الشعب الإيراني لن يستسلم للقوة

معرف الأخبار : 1775895
تم نسخ الارتباط

أكد رئیس الجمهوریة "مسعود بزشکیان": إن الشعب الإيراني لن يستسلم للقوة والبلطجة أبدا.

وكتب رئیس الجمهوریة في صفحته الشخصية على منصة "إکس": إن الالتزام بالتعهدات هو المنطق المبرر لأي نوع من الحوار.

وأضاف: إلى جانب انعدام الثقة التاريخي العميق في إيران تجاه سجل سلوك وأداء الإدارة الأمريكية، فإن النهج غير البناء والمتناقض للمسؤولين الأمريكيين في الأيام الأخيرة يحمل رسالة مرة: إنهم يريدون استسلام إيران،لكن الشعب الإيراني لن يستسلم للقوة.

 

تم نسخ الارتباط
تعليقات