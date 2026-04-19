بزشکیان: امیرکا تسعى وراء تکرار انماط سابقة وخیانة الدبلوماسیة

وتبادل الرئيس الايراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وجهات النظر حول آخر التطورات في المنطقة، ومحادثات إسلام آباد، وقضايا وقف إطلاق النار، وذلك خلال مكالمة هاتفية جرت مساء الأحد.

وفي هذه المكالمة، أشاد الرئيس بزشكيان بجهود باكستان الحثيثة لإرساء السلام، وشكر رئيس الوزراء والقائد العام للجيش الباكستانيين على جهودهما في هذا الصدد.

وفي إشارة إلى استمرار الولايات المتحدة في عدم الالتزام، وممارسة الترهيب، والتصرف غير المعقول خلال المفاوضات وفترة وقف إطلاق النار، اعتبر الرئيس بزشكيان استمرار الولايات المتحدة في أعمالها الاستفزازية وغير القانونية في ما يُسمى بالحصار البحري لإيران انتهاكًا صريحًا لتفاهم وقف إطلاق النار، ومخالفةً لميثاق الأمم المتحدة، وصرح قائلاً: "إن هذه الأعمال، إلى جانب الخطاب التهديدي للمسؤولين الأمريكيين ضد إيران، لم تُؤدِّ إلا إلى تصعيد الشكوك حول جدية أمريكا، وجعلت من الواضح أكثر فأكثر سعي أمريكا لتكرار أنماط سابقة وخيانة الدبلوماسية".

وشدد على عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الدفاع الشامل عن الشعب الإيراني ضد أي مغامرة جديدة من جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، محذرًا من عواقب وتداعيات مثل هذا الوضع على الأمن الإقليمي والعالمي.

كما صرّح بزشكيان قائلاً: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على الحفاظ على علاقاتها مع جميع جيرانها وتعزيزها، بما في ذلك دول الساحل الجنوبي للخليج الفارسي، على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل، وتأمل أن تسعى هذه الدول، آخذةً في الاعتبار التجارب الأخيرة، إلى تعزيز السلام والأمن الإقليميين من خلال التعاون الجماعي والابتعاد عن التدخلات التخريبية للجهات الآتية من خارج المنطقة ، ولا سيما الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، أطلع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الرئيس الايراني على مشاوراته الأخيرة مع دول المنطقة في هذا الشأن، مشيراً إلى جهود بلاده لإنهاء النزاع وإرساء السلام في المنطقة.

