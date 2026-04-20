عراقجي: ثمة مؤشرات واضحة على سوء نوايا أمريكا وعدم جديتها في الدبلوماسية

وناقش وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، في اتصال هاتفي يوم الاحد، آخر التطورات في المنطقة والقضايا المتعلقة بوقف إطلاق النار.

وشرح نائب رئيس الوزراء الباكستاني، جهود بلاده لإنهاء الحرب وإحلال السلام في المنطقة، مؤكدا استعداد بلاده لمواصلة المشاورات في هذا الشأن.

وأشاد وزير خارجية إيران بالمساعي الحميدة التي تبذلها باكستان ووساطتها في المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، مذكّرًا بنهج إيران المسؤول في الانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وأشار إلى التجارب المريرة للعام الماضي وانتهاكات أمريكا المتكررة لالتزاماتها، وخاصة العدوان العسكري على إيران في خضم المفاوضات ، واعتبر تصرفاتها الأخيرة في انتهاك وقف إطلاق النار، وتهديد الموانئ والسواحل والسفن الإيرانية، والخطاب التهديدي، وطرح مطالب غير معقولة، والتناقضات المستمرة، مؤشرات واضحة على سوء نواياها وعدم جديتها في الدبلوماسية، وصرح بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستخدم كل قدراتها لحماية مصالحها وأمنها القومي.

